Пожалуйста помогите!?!! Запишите группу однокоренных слов но несовместимую со сло??ом лес
Русский язык
Пожалуйста помогите!?!! Запишите группу однокоренных слов но несовместимую со сло??ом лес
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лес-лестница, лесной, лесник, лесополоса, лесовик,лесовоз, полесье, перелесок, лесопосадка, лесоруб,перелеска
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Даны 2 переменные a и b, составьте блок схему и псевдо-код, чтобы значения переменны?? поменялось местами.
Физика
Велосипедист проехал половину дороги за 12км/ч.Его средняя скорость за всю дорогу 8км/ч Можете найти скорость второй половины дороги ?