Пожалуйста помогите!?!! Запишите группу однокоренных слов но несовместимую со сло??ом лес

Русский язык
Пожалуйста помогите!?!! Запишите группу однокоренных слов но несовместимую со сло??ом лес
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лес-лестница, лесной, лесник, лесополоса, лесовик,лесовоз, полесье, перелесок, лесопосадка, лесоруб,перелеска
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