План эвакуации на лестнчной площадке.По пунктам.Например:1)...2)...3)...
История
План эвакуации на лестнчной площадке.По пунктам.Например:1)...2)...3)...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) отрезать кусочек ткани и увлажнить ее (можно даже своей мочей) 2) невкоем случае не иди по лифту а спускайся медленно по лестнице придерживайся к стене 3) если вы добролись до выхода и вы не можете открыть дверь вы можейте через окно если этаж не выше 2го
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