Помогите зарание спасибо найдите значение выражение (372+118*6):(38*35-34*37)-12 3124:(3*504-4*307)+10403:101 решать по действиям

Гость: Гость:

(372+118*6):(38*35-34*36)-12=.... 1)118*6=708 2)708+372=1.080 3)38*35=1.330 4)34*36=1.224 5)1.330-1.224=106 6)1.080:106=10.(С остатком большим.) Там опечатка либо я не правильно считаю. 3.124:(3*504-4*307)+10403:101=114 1)3*504=1.512 2)4*307=1.228 3)1.512-1.228=284 4)3.124:284=11 5)10.403:101=103 6)11+103=114 Все...Извините что 1 не смогла решить.