Помогите составить предложение со словом сосна в Дательном падеже (сосне)
Русский язык
Помогите составить предложение со словом сосна в Дательном падеже (сосне)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ед.ч. Сосне зимой тепло. Мн.ч. Сосны красивы в снегу.
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