Обьясните постановку знаков препинания в предложении 1.может быть,самая трогате??ьная и самая глубокая черта детства-бессознательня вера в необходимость здравого смысла
Литература
Обьясните постановку знаков препинания в предложении 1.может быть,самая трогате??ьная и самая глубокая черта детства-бессознательня вера в необходимость здравого смысла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После этого слова всегда ставится запятая (может быть) Всегда ставится тире между сущ и прил.
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