Слова которые можно употребить рассказывая о появлении радуги
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Слова которые можно употребить рассказывая о появлении радуги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радуга - атмосферное оптическое явление, наблюдаемое при освещении Солнцем(иногда Луной) множества водяных капель(дождя или тумана). Радуга выглядит как разноцветная дуга или окружность, составленная из цветов спектра(красный, оранжевый, желтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый). Это те семь цветов, которые принято выделять в радуге в русской культуре.
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