Помогите решить номера 92 и 93! Срочно! (ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!)
Математика
Помогите решить номера 92 и 93! Срочно! (ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!)
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687 * 23 --------- 2061 + 1374 ---------------- 15801
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