Однажды в одном городе очень давно проводили праздник туда приезжало много людей и при в ходе стояли люди которые чистили ботинок бесплатно. Почему люди платили деньги за чистку

История

Однажды в одном городе очень давно проводили праздник туда приезжало много людей и при в ходе стояли люди которые чистили ботинок бесплатно. Почему люди платили деньги за чистку

Автор: Гость