Однажды в одном городе очень давно проводили праздник туда приезжало много людей и при в ходе стояли люди которые чистили ботинок бесплатно. Почему люди платили деньги за чистку
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Однажды в одном городе очень давно проводили праздник туда приезжало много людей и при в ходе стояли люди которые чистили ботинок бесплатно. Почему люди платили деньги за чистку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При входи на праздник придётся заплатить( платный проход), тем самым они чистили ботинки как бы бесплатно, но при входи заплати.
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