реши в три способа в одной коробке 6 карандашей а в другой 12 катя взяла ? карандашей.сколько карандашей осталось в этих двух коробках ?
Математика
реши в три способа в одной коробке 6 карандашей а в другой 12 катя взяла ? карандашей.сколько карандашей осталось в этих двух коробках ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 плюс 12 равно восемнацеть 18 плолыьч
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