реши в три способа в одной коробке 6 карандашей а в другой 12 катя взяла ? карандашей.сколько карандашей осталось в этих двух коробках ?

Математика

реши в три способа в одной коробке 6 карандашей а в другой 12 катя взяла ? карандашей.сколько карандашей осталось в этих двух коробках ?

Автор: Гость