АЛГЕБРА, пожалуйста решение задание N°1
Алгебра
АЛГЕБРА, пожалуйста решение задание N°1
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X^2-5x=0 x(x-5)=0 x1=0 x2=5
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