Спишите текст.Подчеркните глаголы .Определите число и время глаголов . С неба солнце посылает прощальные лучи.Землю покрыл ковер из пестрых листьев .Красивые деревья стоят в праздничном наяде.Птицы улетели в долекие страны.Скор...

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Спишите текст.Подчеркните глаголы .Определите число и время глаголов . С неба солнце посылает прощальные лучи.Землю покрыл ковер из пестрых листьев .Красивые деревья стоят в праздничном наяде.Птицы улетели в долекие страны.Скоро деревья покроет пушистыми хлопьями снега. Снежный убор ярко будет блестеть на солнце

Автор: Гость