Спишите текст.Подчеркните глаголы .Определите число и время глаголов . С неба солнце посылает прощальные лучи.Землю покрыл ковер из пестрых листьев .Красивые деревья стоят в праздничном наяде.Птицы улетели в долекие страны.Скор...
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Спишите текст.Подчеркните глаголы .Определите число и время глаголов . С неба солнце посылает прощальные лучи.Землю покрыл ковер из пестрых листьев .Красивые деревья стоят в праздничном наяде.Птицы улетели в долекие страны.Скоро деревья покроет пушистыми хлопьями снега. Снежный убор ярко будет блестеть на солнце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посылает - ед.ч. настоящие время Покрыл - ед.ч прошедшее время Стоят - мн.ч настоящие время Улетели - мн.ч прошедшее время Покроет - ед.ч будущее время Блестеть - ед.ч будущее время
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