морфологический разбор слова ними

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морфологический разбор слова ними
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ними - местоимение(м.и.), множественное число(мн.ч.), творительный падеж(Т.п.)
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