Почему организмы обитающие в бескислородной среде поглощают пищи значительное , ??ем организмы , дышащие кислородом?

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Возможно это происходит потому, что в пище содержится кислорода меньше, чем в атмосфере (21 %) и поэтому для получения кислорода (или поддержания энергетического баланса или окислительно-восстановительных реакций) необходимо переработать большое количество пищи, чем при использовании атмосферного кислорода.