Подпишите что на рисунке строение хвоща обозначено цифрами 1-3

Биология
Подпишите что на рисунке строение хвоща обозначено цифрами 1-3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1летний звощ 3 -весенний
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