Какие течения снижают температуру и уменьшают количество осадков

География
Какие течения снижают температуру и уменьшают количество осадков
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Над теплыми течениями, как более нагретыми поверхностями, возрастает испарение, в воздух поступает больше водяного пара и, следовательно, количество атмосферных осадков возрастает. Холодные течения, наоборот, препятствуют выпадению осадков. Это обусловлено следующими моментами: при прохождении над холодным течением снижается температура нижних слоев воздуха в воздушной массе (в них развивается мощный инверсионный слой – слой пониженных температур в приземном воздухе)
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