Какие течения снижают температуру и уменьшают количество осадков
География
Какие течения снижают температуру и уменьшают количество осадков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Над теплыми течениями, как более нагретыми поверхностями, возрастает испарение, в воздух поступает больше водяного пара и, следовательно, количество атмосферных осадков возрастает. Холодные течения, наоборот, препятствуют выпадению осадков. Это обусловлено следующими моментами: при прохождении над холодным течением снижается температура нижних слоев воздуха в воздушной массе (в них развивается мощный инверсионный слой – слой пониженных температур в приземном воздухе)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
Физика
2.Когда подвешенный к пружине груз массой 500 г заменили грузом массой 900г. длина пружины увеличилась от 15 до 19 см. Какой станет длина пружины, ...