Что такое лексические цепочки?

Русский язык
Что такое лексические цепочки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лексические цепочки выделяются для того, чтобы «приблизиться» к автоматическому построению тематической структуры текста, т. е. уметь выделять, что в тексте главное, что второстепенное, как текстовые сущности связаны друг с другом.
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