Купленную бутылку с подсолнечным маслом плотно закрыли пробкой вытекшее капли масла затерли салфеткой когда пришли домой заметили высота маслянова столбика в горлышке стала меньше в какое время года был куплен бутылка масла куд...

Окружающий мир
Купленную бутылку с подсолнечным маслом плотно закрыли пробкой вытекшее капли масла затерли салфеткой когда пришли домой заметили высота маслянова столбика в горлышке стала меньше в какое время года был куплен бутылка масла куда делось масло
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что оно просрочено и куплено ну примерно года Дак 3 назад
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