Купленную бутылку с подсолнечным маслом плотно закрыли пробкой вытекшее капли масла затерли салфеткой когда пришли домой заметили высота маслянова столбика в горлышке стала меньше в какое время года был куплен бутылка масла куд...

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Купленную бутылку с подсолнечным маслом плотно закрыли пробкой вытекшее капли масла затерли салфеткой когда пришли домой заметили высота маслянова столбика в горлышке стала меньше в какое время года был куплен бутылка масла куда делось масло

Автор: Гость