Выполни вычисления:101 008 - 12 389 =, 197*4:2=, 85*7+5=, 981:9*6=, 696:8*3=.
Математика
Выполни вычисления:101 008 - 12 389 =, 197*4:2=, 85*7+5=, 981:9*6=, 696:8*3=.
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