Из чисел 1,3,6,7,9,15,23,28 и 37 выпишете числа,имеющие:1) только один делитель;2) только два ??елителя;3) больше двух делителей
Математика
Из чисел 1,3,6,7,9,15,23,28 и 37 выпишете числа,имеющие:1) только один делитель;2) только два ??елителя;3) больше двух делителей
Ответ(ы) на вопрос:
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Один делитель 1 два делителя 3,7,23, 37 больше двух 6,9,15,28
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