Из чисел 1,3,6,7,9,15,23,28 и 37 выпишете числа,имеющие:1) только один делитель;2) только два ??елителя;3) больше двух делителей

Математика

Из чисел 1,3,6,7,9,15,23,28 и 37 выпишете числа,имеющие:1) только один делитель;2) только два ??елителя;3) больше двух делителей

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