Объясните понятия :ночные организмы ,ночные животные , ночные растения . Приведи п??имеры
Биология
Объясните понятия :ночные организмы ,ночные животные , ночные растения . Приведи п??имеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночные растения (энотера) - растения, которые раскрываются ночью. Ночные животные (ёж) - животные, которые активны ночью. Ночные организмы - организмы, которые активны ночью.
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