Пожалуйста помогите , я не понимаю задания !

Қазақ тiлi
Пожалуйста помогите , я не понимаю задания !
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Гость:
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