1)Три из десяти крупнейших водопадов мира находятся в Южной Америке. В таблице ука??ана примерная высота этих водопадов. Анхель( Венисуэла) -1054 м, Три сестры (Перу)-914 м , Умбилла (Перу)-895 м. 2) Начерти диаграмму , показыв...

Математика

1)Три из десяти крупнейших водопадов мира находятся в Южной Америке. В таблице ука??ана примерная высота этих водопадов. Анхель( Венисуэла) -1054 м, Три сестры (Перу)-914 м , Умбилла (Перу)-895 м. 2) Начерти диаграмму , показывающую высоту этих водопадов .Какую высоту удобно изобразить одной клеткой: 50 м; 100 м ?

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