1)Три из десяти крупнейших водопадов мира находятся в Южной Америке. В таблице ука??ана примерная высота этих водопадов. Анхель( Венисуэла) -1054 м, Три сестры (Перу)-914 м , Умбилла (Перу)-895 м. 2) Начерти диаграмму , показыв...

Математика
1)Три из десяти крупнейших водопадов мира находятся в Южной Америке. В таблице ука??ана примерная высота этих водопадов. Анхель( Венисуэла) -1054 м, Три сестры (Перу)-914 м , Умбилла (Перу)-895 м. 2) Начерти диаграмму , показывающую высоту этих водопадов .Какую высоту удобно изобразить одной клеткой: 50 м; 100 м ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 м в одной клетке если на листе а4 100 м в одной клетке если в тетради
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