1)Три из десяти крупнейших водопадов мира находятся в Южной Америке. В таблице ука??ана примерная высота этих водопадов. Анхель( Венисуэла) -1054 м, Три сестры (Перу)-914 м , Умбилла (Перу)-895 м. 2) Начерти диаграмму , показыв...
Математика
1)Три из десяти крупнейших водопадов мира находятся в Южной Америке. В таблице ука??ана примерная высота этих водопадов. Анхель( Венисуэла) -1054 м, Три сестры (Перу)-914 м , Умбилла (Перу)-895 м. 2) Начерти диаграмму , показывающую высоту этих водопадов .Какую высоту удобно изобразить одной клеткой: 50 м; 100 м ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 м в одной клетке если на листе а4 100 м в одной клетке если в тетради
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Математика
Вес бурого медведя достигает 150 кг. за зиму медведь теряет от 50-100 кг веса.Сколько м??жет весить медведь,проснувшись весной в своей белого?