(х-1)(х-10)(х-9) как решить, помогите пожалуйста

Алгебра
(х-1)(х-10)(х-9) как решить, помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ответ:x^3-20x^2+109x-90
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вы - Коломбина,Саломея,вы каждый раз уже не та. почему тире
Ответить
Математика
Столовой Для приготовления обеда потребовалось моркови в 6 раз меньше чем картофеля лука в 2 раза меньше чем моркови Сколько килограммов картофеля ...
Ответить
Математика
В первый день собрали 54 тонн свёклы, во второй в 3 раза меньше, чем в первый, а в третий в 2 раза больше, чем во второй. Сколько свёклы собрали за...
Ответить
Математика
100м төрт бір бөлігі және бестің бір бөлігі
Ответить
Математика
Для своих двух книг Вася купил три разные обложки. Сколькими разными способами он может обернуть книги купленными обложками?
Ответить