(х-1)(х-10)(х-9) как решить, помогите пожалуйста
Алгебра
(х-1)(х-10)(х-9) как решить, помогите пожалуйста
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1ответ:x^3-20x^2+109x-90
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