Столовой Для приготовления обеда потребовалось моркови в 6 раз меньше чем картофеля лука в 2 раза меньше чем моркови Сколько килограммов картофеля потребовалось если луka в зяли 4 килограмм

Математика

Столовой Для приготовления обеда потребовалось моркови в 6 раз меньше чем картофеля лука в 2 раза меньше чем моркови Сколько килограммов картофеля потребовалось если луka в зяли 4 килограмм

Автор: Гость