Столовой Для приготовления обеда потребовалось моркови в 6 раз меньше чем картофеля лука в 2 раза меньше чем моркови Сколько килограммов картофеля потребовалось если луka в зяли 4 килограмм

Математика
Столовой Для приготовления обеда потребовалось моркови в 6 раз меньше чем картофеля лука в 2 раза меньше чем моркови Сколько килограммов картофеля потребовалось если луka в зяли 4 килограмм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для приготовления обеда потребовалась 1 часть лука, 2 части моркови и 12 частей картофеля.1:2:12. Если лука взяли 4кг, то картофеля нужно 4*12=48 кг.
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