В два пакета надо разложить 56 орехов так,чтобы в одном их было в 3 раза меньше,чем в другом.Сколько орехов надо положить в каждый пакет?lt;emgt;lt;/emgt;

Математика

В два пакета надо разложить 56 орехов так,чтобы в одном их было в 3 раза меньше,чем в другом.Сколько орехов надо положить в каждый пакет?lt;emgt;lt;/emgt;

Автор: Гость