В два пакета надо разложить 56 орехов так,чтобы в одном их было в 3 раза меньше,чем в другом.Сколько орехов надо положить в каждый пакет?lt;emgt;lt;/emgt;
Математика
В два пакета надо разложить 56 орехов так,чтобы в одном их было в 3 раза меньше,чем в другом.Сколько орехов надо положить в каждый пакет?lt;emgt;lt;/emgt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56:4=14 3*14=42 - в первом пакете 1*14= 14 - во втором пакете
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