В первый день собрали 54 тонн свёклы, во второй в 3 раза меньше, чем в первый, а в третий в 2 раза больше, чем во второй. Сколько свёклы собрали за 3 дня?

Математика

В первый день собрали 54 тонн свёклы, во второй в 3 раза меньше, чем в первый, а в третий в 2 раза больше, чем во второй. Сколько свёклы собрали за 3 дня?

Автор: Гость