В первый день собрали 54 тонн свёклы, во второй в 3 раза меньше, чем в первый, а в третий в 2 раза больше, чем во второй. Сколько свёклы собрали за 3 дня?

Математика
В первый день собрали 54 тонн свёклы, во второй в 3 раза меньше, чем в первый, а в третий в 2 раза больше, чем во второй. Сколько свёклы собрали за 3 дня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54+(54:3)+(54:3*2)=54+18+36=108 Свекл собрали за 3 дня
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