Вы - Коломбина,Саломея,вы каждый раз уже не та. ПОЧЕМУ ТИРЕ

Русский язык
Вы - Коломбина,Саломея,вы каждый раз уже не та. ПОЧЕМУ ТИРЕ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тире между подлежащим-местоимением и сказуемым ,выраженным существительным именем. Вы- подлежащее. Коломбина ,Саломея  - сказуемое.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Номер 447 помогите решить уравнение
Ответить
Математика
Реши удобным способом 1251*(4*5)=; 2452*(2*5)=; 96300:(3*3)=; 9810:(3*30)=; 5*3 142*4=; 21032*5*6=; 15*2*12013=; 3021*(2*5)=. по??огите пажалуста
Ответить
Математика
Упростить выражение 18х + х23 - х при х равно 11 решите всё!!
Ответить
Қазақ тiлi
СРОЧНО қадірлі деген сөздін мағынасы
Ответить
История
Даю 70 баллов запропонуйте своє тлумачення " дарунків" дарію
Ответить