Вы - Коломбина,Саломея,вы каждый раз уже не та. ПОЧЕМУ ТИРЕ
Русский язык
Вы - Коломбина,Саломея,вы каждый раз уже не та. ПОЧЕМУ ТИРЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тире между подлежащим-местоимением и сказуемым ,выраженным существительным именем. Вы- подлежащее. Коломбина ,Саломея - сказуемое.
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