Помогите пж упр. 188 зарание спасибо
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Помогите пж упр. 188 зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. труд кормит, а лень портит 2. поспешишь - людей насмешишь
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