Для приготовления смеси для рассады берут 1 часть торфа, 2 части перешел и 5 частей ??емли. Сколько кг земли надо взять для приготовления 72 кг смеси для рассады

Математика

Для приготовления смеси для рассады берут 1 часть торфа, 2 части перешел и 5 частей ??емли. Сколько кг земли надо взять для приготовления 72 кг смеси для рассады

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