Для приготовления смеси для рассады берут 1 часть торфа, 2 части перешел и 5 частей ??емли. Сколько кг земли надо взять для приготовления 72 кг смеси для рассады
Математика
Для приготовления смеси для рассады берут 1 часть торфа, 2 части перешел и 5 частей ??емли. Сколько кг земли надо взять для приготовления 72 кг смеси для рассады
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14,4 кг я разделил 72 на 5 так как 5 частей в каждой части новые дальше записал
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