Помогите пожалуйста англиский номер 7
Английский язык
Помогите пожалуйста англиский номер 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.It's no far. My house is near my school. 2.I get to school on bus every morning. 3.It's take about 15 min. 4.Yes, I do. Every weekend you can see me in town. 5.Yes, it's a good idea.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для приготовления смеси для рассады берут 1 часть торфа, 2 части перешел и 5 частей ??емли. Сколько кг земли надо взять для приготовления 72 кг сме...
Математика
1)Три из десяти крупнейших водопадов мира находятся в Южной Америке. В таблице ука??ана примерная высота этих водопадов. Анхель( Венисуэла) -1054 м...
Русский язык