Что будет с кучей муравьев если он упадут в воду?)
Русский язык
Что будет с кучей муравьев если он упадут в воду?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они сделают живой плот и будут пытаться выбраться
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Как ты думаиш почему древние греки изображали богиню правосудия фемиду с завязан??ми глазами и весами в руках
Английский язык
Переведите плиз(без переводчика)They Mixed up Everything. Three young men came to a little station in the country and asked when the train to Lon...
Английский язык