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Выполните вычитания -5-(-2 1/3)
Математика
Выполните вычитания -5-(-2 1/3)
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1.(-21:3)=-7 2.-5-7=-12 Ответ:-12
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