Назовите одно из основных правил ислама

Обществознание
Назовите одно из основных правил ислама
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Произнесение шахада или словесного свидетельства о своей вере: "Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед -посланник Аллаха". 2. Индивидуально или коллективно верующие должны пять раз в день совершать салат (намаз) или молитву, стоя на коленях и обращая лицо к Мекке. 3. Соблюдать саул (пост) рамадан (рамазан) в течение месяца. 4. Давать закат или налог в пользу бедных. 5. Совершить хотя бы раз в жизни хадж - паломничество в Мекку. Тот же, кто по разным причинам не может лично совершить хадж, может и должен нанять себе "заместителя", то есть человека, который совершит это вместо него.
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