В кувшине было 12 стаканов молока на кашу пошло 5 стаканов молока а на амлет 2 стакана сколько стаканов молока осталось в кувшине?

Математика
В кувшине было 12 стаканов молока на кашу пошло 5 стаканов молока а на амлет 2 стакана сколько стаканов молока осталось в кувшине?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 стаканов  5+7= 7  12-7 =5
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