В кувшине было 12 стаканов молока на кашу пошло 5 стаканов молока а на амлет 2 стакана сколько стаканов молока осталось в кувшине?

Математика

В кувшине было 12 стаканов молока на кашу пошло 5 стаканов молока а на амлет 2 стакана сколько стаканов молока осталось в кувшине?

Автор: Гость