В кувшине было 12 стаканов молока на кашу пошло 5 стаканов молока а на амлет 2 стакана сколько стаканов молока осталось в кувшине?
Математика
В кувшине было 12 стаканов молока на кашу пошло 5 стаканов молока а на амлет 2 стакана сколько стаканов молока осталось в кувшине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 стаканов 5+7= 7 12-7 =5
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