Проследите взаимосвязь реформ и революционных событий сделайте вывод
История
Проследите взаимосвязь реформ и революционных событий сделайте вывод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реформа позволяет произвести изменения без сильных потрясений и без насилия. "те с верху" от правительства. революция делает изменения "снизу" ее движущая сила,- народ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Из чисел 1,3,6,7,9,15,23,28 и 37 выпишете числа,имеющие:1) только один делитель;2) только два ??елителя;3) больше двух делителей