2.Когда подвешенный к пружине груз массой 500 г заменили грузом массой 900г. длина пружины увеличилась от 15 до 19 см. Какой станет длина пружины, если подвесить к ней оба груза?

Физика

2.Когда подвешенный к пружине груз массой 500 г заменили грузом массой 900г. длина пружины увеличилась от 15 до 19 см. Какой станет длина пружины, если подвесить к ней оба груза?

Автор: Гость