2.Когда подвешенный к пружине груз массой 500 г заменили грузом массой 900г. длина пружины увеличилась от 15 до 19 см. Какой станет длина пружины, если подвесить к ней оба груза?
Физика
2.Когда подвешенный к пружине груз массой 500 г заменили грузом массой 900г. длина пружины увеличилась от 15 до 19 см. Какой станет длина пружины, если подвесить к ней оба груза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну я думаю что станет 24 см пружина. т.к. на 1 см 100 грамм
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