Прочитай и запиши по памяти отрывок из стихотворения Никитина. Мне задания под .не понять?))

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Прочитай и запиши по памяти отрывок из стихотворения Никитина. Мне задания под .не понять?))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет! Нужна помощь ? Spilberg вперёд! Тебе нужно выучить стихотворение и по пямяти написать в тетрадь! Удачи!
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