Пожалуйста помогите на завтра
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Пожалуйста помогите на завтра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лисиха бросает против врагов своих разведчиков. (лисиха бросает, им.)Это глаза, уши и ноздри.Глаза поймали движенье.(глаза поймали, им)Уши уловили шорох.(уши уловили, им) Ноздри почуяли запах.(ноздри почуяли, им)Теперь разведчикам можно отдыхать. А вот ногам нужно поработать.
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