Пожалуйста помогите на завтра

Гость: Гость:

Лисиха бросает против врагов своих разведчиков. (лисиха бросает, им.)Это глаза, уши и ноздри.Глаза поймали движенье.(глаза поймали, им)Уши уловили шорох.(уши уловили, им) Ноздри почуяли запах.(ноздри почуяли, им)Теперь разведчикам можно отдыхать. А вот ногам нужно поработать.