Пользуясь свойствами делимости суммы,определите, делится ли 2415 на 23
Математика
Пользуясь свойствами делимости суммы,определите, делится ли 2415 на 23
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да там 23 нечетное и 2415 тоже Признаки делимости на 3 и 9. Число делится на 3, если его сумма цифр делится на 3. Число делится на 9, если его сумма цифр делится на 9. получится 105
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