Пользуясь свойствами делимости суммы,определите, делится ли 2415 на 23

Математика
Пользуясь свойствами делимости суммы,определите, делится ли 2415 на 23
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да там 23 нечетное и 2415 тоже Признаки делимости на 3 и 9. Число делится на 3, если его сумма цифр делится на 3. Число делится на 9, если его сумма цифр делится на 9. получится 105
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Подпишите что на рисунке Строение хвоща. обозначено цифрами 1-3
Ответить
Қазақ тiлi
Ребята,прошу помогите!Ответьте на вопросы! Отмечу как лучший овет ПРОШУ! 1.Аңыз д??генеміз не? 2.Аңыз əңгімелердің қандай түрлері бар? 3.Аңызд...
Ответить
Русский язык
Пожалуйста помогите на завтра
Ответить
География
Какие течения снижают температуру и уменьшают количество осадков
Ответить
Русский язык
Прочитай и запиши по памяти отрывок из стихотворения Никитина. Мне задания под .не понять?))
Ответить