Каким способом осуществляется основная теплопередачи В перечисленных явлениях установите соответствие 1)остывание корпуса автомобиля зимой 2) передача энергии от Солнца к Земле 3) обогрев комнаты радиатором Центрального отопле...

Физика

Каким способом осуществляется основная теплопередачи В перечисленных явлениях установите соответствие 1)остывание корпуса автомобиля зимой 2) передача энергии от Солнца к Земле 3) обогрев комнаты радиатором Центрального отопления 4) нагрев внешней стороны стен зданий солнечным летом 5) нагрев внутренней стороны стен зданий солнечным летом А. преимущественно теплопроводностью В. преимущественно излучением С. преимущественн конвекцией D. конвекцией и теплопроводностью

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