Определить молекулярную формулу алкана, в котором массовая доля водорода равна 20%
Химия
Определить молекулярную формулу алкана, в котором массовая доля водорода равна 20%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общая ф-ла Алканов: CnH(2n+2) 20% = 0,20 Значит, отношение доли Водорода ко всему в-ву равно 0,20 (2n+2)/(12n+2n+2) = 0,20 (2n+2)/(14n+2) = 0,120 0,20(14n+2)=2n+2 2,3338n+0,3334=2n+2 0,3338n=1,6666 n=4 C4H12.
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