Составить задачу по примеру (9+9):3+16

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Маша, Света, Катя и Ира собирали грибы в лесу. Маша собрала 9 грибов, Света столько же, сколько и Маша, Катя собрала в три раза меньше, чем Маша и Света вместе, а Ира 16 грибов. Сколько грибов собрали Ира и Катя вместе?