От чего зависит достаток в доме
Обществознание
От чего зависит достаток в доме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Достаток в доме людей зависит от уровня их доходов и затрат
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