Помогите пожалуйста,надо написать сочинение на тему общественное место

Гость: Гость:

Я считаю, что в наше время общество не принемает людей, которые мыслят по иначе, нежели чем массовое окружающее их большинство. На самом деле. я не считаю, что в этом мире каждый из нас может быть счастливым только при полной свободе личности, свободе слова, свободе нравственности и морали, чего у нас нет. У нас это все является условным. Каждый человек должен быть самим собой. У каждого из на должны быть какие-то определенные верования, определен­ные мысли. И никто не в праве их у нас отнимать. исходя из этого, я считаю, что общество и я в этом обществе несовместимые понятия. В принципе. нельзя совмещать понятие общества и понятие личности. Общество-это серая масса. А личность-это человек имеющий собственные цели, убеждения, собс­твенное мнение. Общество подавляет личность. Существование в этом мире без единомышленников невозможно. У человека должны быть друзья, люди. которые­ его понимают. Но есть один большой минус- в нашем мире не понимают людей. которых называют неформалами (к ним не относятся фрики, эмо-бои, панки­,готы и т. д.) . На самом деле. это не какие-то субкультуры, которым в наше время следуетбольшинство людей не достигших зрелого возраста. На самом деле, неформалы-это люди, у которых мысли идкт не так, как у всех, которые задумываются больше, чем просто на уровне "дважды два- четыре", а те люди, которые задумываются гораздо более глубокими вещами: над смыслом бытия, над смыслом веры, над смыслом жизни, в конце концов. Поэтому я считаю, что наше поколение растлевается, не умеет правильно мыслить и думать. Естественно. людей -личностей губит наше общество тем, что не позволяет мыслить так. как хочется, не позволяет быть по истинне свободными.