СРОООООООООООЧНО ПРИДУМАТЬ ПИСЬМО (МАМЕ,БАБУШКЕ,ПАПЕ,СЕСТРЕ,БРАТУ,ДЕДУШКЕ ) УПОТРЕБИТЬ В НЁМ ТАКИЕ ОБРАЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫ ВЫРАЖАЛИ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К АДРЕСАТУ СРОООООООООООЧНО ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ПРОШУ

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СРОООООООООООЧНО ПРИДУМАТЬ ПИСЬМО (МАМЕ,БАБУШКЕ,ПАПЕ,СЕСТРЕ,БРАТУ,ДЕДУШКЕ ) УПОТРЕБИТЬ В НЁМ ТАКИЕ ОБРАЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫ ВЫРАЖАЛИ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К АДРЕСАТУ СРОООООООООООЧНО ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ПРОШУ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зраствуй, мой дорогой дедушка! Как у тебя дела? Как жизнь? У меня все хорошо . Со здоровьем у тебя как? Когда к нам приедешь? Я по тебе соскучилась! Пока дедуль , бабушке привет передавай. Мое письмо подошло к концу, но знай я тебя очень люблю!
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