Пожалуйста!Напишите сочинение по роману "Капитанская Дочка"

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Александр Сергеевич Пушкин обратил внимание в своем произведении «Капитанская дочка» на проблему чести. Эта проблема была и есть одна из основных в русской литературе. Понятие чести воспитывается в человеке с детства. Главный герой повести Петр Андреевич Гринев в детстве получил хорошее воспитание. Ему было с кого брать пример. С самого начала повести Пушкин от имени Савельича рассказывает о моральных устоях рода Гриневых: "Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего ". Этими словами старый слуга воспитывает своего молодого барина Петра Гринева, который впервые напился и вел себя некрасиво. Первый раз Петр Гринев поступил по чести, вернув карточный долг, хотя в той ситуации Савельич пытался его уговорить, не возвращать долг. Но благородство взяло верх. Петр Гринев порядочный человек, всегда добр и бескорыстен в общении с другими. Примером может служить поступок Гринева, когда он отблагодарил бродягу за услугу, подарив ему заячий тулуп. Его поступок в будущем спас ему жизнь. Этот пример говорит нам, что честного, бескорыстного человека, сама судьба хранит. Еще испытания ожидали Гринева в крепости, где он служил. Офицер Швабрин всячески мешал взаимной любви Гринева и Марии Мироновой, плел интриги. Он человек эгоистичный и непорядочный. Это проявляется во всем. Даже во время поединка он не побрезгал воспользоваться для нанесения удара бесчестной ситуацией. Швабрин перейдет на сторону восставших, и присоединиться к Пугачеву. Его осудят как предавшего присягу офицера. Александр Сергеевич на примере Швабрина показывает, что внешняя культура мало влияет на характер человека. Так как Швабрин был более образован, чем Гринев. Самое главное, в какой семье воспитывался человек. Во время пугачевского бунта ярко проявились нравственные качества одних героев повести и низость поступков других. Даже капитан Миронов и его жена предпочли смерть, но не сдались бунтарям. Так же поступил и Петр Гринев, но был помилован Пугачевым. Пугачев оказал великодушие в отношении молодого офицера не только из-за того, что тот когда-то подарил ему заячий тулуп, а оценил его как человека чести. Сам предводитель народного восстания ставил перед собой высокие цели, поэтому не был чужд понятиям чести. Благодаря ему Маша и Петр навсегда остались вместе. Даже примкнув к Пугачеву, Швабрин не смог осуществить свои корыстные планы. Емельян Пугачев не только не поддержал Швабрина, но и откровенно дал ему понять, что тот бесчестен и поэтому Гриневу не соперник. Интересно заключение повести. Гриневу грозит смертная казнь, но он решает не называть имени своей возлюбленной. Если бы он рассказал всю правду о Маше, ради спасения которой он, собственно, и оказался в такой ситуации, то его бы конечно оправдали. Но в самый последний момент справедливость восторжествовала. Маша сама обращается с просьбой о помиловании Гринева к императрице. Екатерина II верит несчастной девушке на слово. Это говорит о том, что в обществе, где большинство людей живут по чести, справедливость восстановить легче. И судьба возлюбленного Маши решается наилучшем образом. Гринев до конца остался честным человеком. Таким образом, пословица "береги честь смолоду" имеет огромное значение, которое помогает преодолевать суровые жизненные испытания.