Напишите меню ресторана (кафе) на английском
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Напишите меню ресторана (кафе) на английском
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Menu: salads, appetizers, soups, pizza, desserts, kids menu, tea and coffee, drink, pot, alcohol
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