Пожалуйста, помогите Велопедист велосипедист за 2 дня проехал 40 километров в перв??й день он проехал 3/8 всего пути Сколько километров он проехал второй день

Математика

Пожалуйста, помогите Велопедист велосипедист за 2 дня проехал 40 километров в перв??й день он проехал 3/8 всего пути Сколько километров он проехал второй день

Автор: Гость