Пожалуйста, помогите Велопедист велосипедист за 2 дня проехал 40 километров в перв??й день он проехал 3/8 всего пути Сколько километров он проехал второй день

Математика
Пожалуйста, помогите Велопедист велосипедист за 2 дня проехал 40 километров в перв??й день он проехал 3/8 всего пути Сколько километров он проехал второй день
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40:8*3=15(км) за первый день 40-15=25(км) за второй день
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