Велосипедист проехал половину дороги за 12км/ч.Его средняя скорость за всю дорогу 8км/ч Можете найти скорость второй половины дороги ?
Физика
Велосипедист проехал половину дороги за 12км/ч.Его средняя скорость за всю дорогу 8км/ч Можете найти скорость второй половины дороги ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(12+Х) \2 = 8 12+х = 16 х = 16-12 х = 4
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