Велосипедист проехал половину дороги за 12км/ч.Его средняя скорость за всю дорогу 8км/ч Можете найти скорость второй половины дороги ?

Физика

Велосипедист проехал половину дороги за 12км/ч.Его средняя скорость за всю дорогу 8км/ч Можете найти скорость второй половины дороги ?

Автор: Гость