Укажите вариант,в котором верно назван постфикс,входящий в состав слова "продвинуться"
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Укажите вариант,в котором верно назван постфикс,входящий в состав слова "продвинуться"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём постфикс у слова "подвинуться"1.выделяем(если есть)-приставку, корень, суффикс,окончание.2.приставка -по-,корень -двин- ,суффикс -у-,окончание -ть-3.Теперь применим правило о постфиксе:Постфиксы-это разновидность суффиксов,которые СТОЯТ В САМОМ КОНЦЕ СЛОВА(после всех морфем),включая окончание.В данном случае -ся- это и будет постфикс.Я надеюсь, правильно вас поняла
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