Укажите вариант,в котором верно назван постфикс,входящий в состав слова "продвинуться"

Гость: Гость:

Найдём постфикс у слова "подвинуться"1.выделяем(если есть)-приставку, корень, суффикс,окончание.2.приставка -по-,корень -двин- ,суффикс -у-,окончание -ть-3.Теперь применим правило о постфиксе:Постфиксы-это разновидность суффиксов,которые СТОЯТ В САМОМ КОНЦЕ СЛОВА(после всех морфем),включая окончание.В данном случае -ся- это и будет постфикс.Я надеюсь, правильно вас поняла